Служебная собака помогла полицейским найти мужчину, который украл "башмаки" в Барнауле

В Барнауле служебная собака помогла полицейским найти вора. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле служебная собака помогла полицейским найти вора. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, местный житель пришел к железнодорожным путям одного из предприятий города на улице Клубная. Там он украл тормозные "башмаки". Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей.

Служебная собака быстро взяла след. Она привела полицейских к частному сектору, где жил подозреваемый. Во дворе дома обнаружили мешок, в котором и находилось украденное.

Напомним, недавно на Алтае мужчина украл деньги, чтобы купить цветы бывшей жене.