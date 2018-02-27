Служебная собака помогла полицейским найти мужчину, который украл "башмаки" в Барнауле

В Барнауле мужчина украл тормозные железнодорожные "башмаки". Полицейские нашли злоумышленника с помощью собаки, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле служебная собака помогла полицейским найти вора. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле служебная собака помогла полицейским найти вора. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, местный житель пришел к железнодорожным путям одного из предприятий города на улице Клубная. Там он украл тормозные "башмаки". Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей.
Служебная собака быстро взяла след. Она привела полицейских к частному сектору, где жил подозреваемый. Во дворе дома обнаружили мешок, в котором и находилось украденное.
Напомним, недавно на Алтае мужчина украл деньги, чтобы купить цветы бывшей жене.
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