В Барнауле сотрудник предприятия впал в кому после травмы

Пострадавший работал на барнаульском станкостроительном заводе. 13 февраля в обеденное время он был на предприятии. Мужчина оступился и упал с высоты полтора метра.

В результате падения он сильно ударился головой, но не придал этому значения. Однако скорее всего, травма оказалась серьезнее, чем думал рабочий. Вечером мужчина потерял сознание и впал в кому. Его госпитализировали.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили факт случившегося. На место происшествия выехала следственная группа для выяснения всех обстоятельств ЧП. Проводят доследственную проверку.