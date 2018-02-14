В Барнауле сотрудник предприятия впал в кому после травмы

Сегодня, 18:01.
Происшествия

В отделение реанимации в состоянии комы доставили 57-летнего барнаульца. К таким последствиям могла привести травма, полученная на предприятии, пишет "Банкфакс".

Скорая.
Скорая. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Пострадавший работал на барнаульском станкостроительном заводе. 13 февраля в обеденное время он был на предприятии. Мужчина оступился и упал с высоты полтора метра.

В результате падения он сильно ударился головой, но не придал этому значения. Однако скорее всего, травма оказалась серьезнее, чем думал рабочий. Вечером мужчина потерял сознание и впал в кому. Его госпитализировали.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили факт случившегося. На место происшествия выехала следственная группа для выяснения всех обстоятельств ЧП. Проводят доследственную проверку.

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