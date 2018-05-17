В Барнауле сотрудница банка сняла со счета клиента больше 100 тысяч рублей

По данным ведомства, в апреле 2017 года женщина работала старшим менеджером по обслуживанию физических лиц в одном из отделений барнаульского банка. У нее был доступ к чужим расчетным счетам.

Злоумышленница с помощью электронно-цифровой подписи и специальных программ частями сняла деньги с расчетного счета. Средства принадлежали жителю Краснощековского района. Всего со счета исчезло больше 100 тысяч рублей, женщина потратила их.

Злоумышленница признала свою вину и возместила ущерб.