В Барнауле стартовал конкурс красоты "Маленькая красавица Алтая – 2018". Фото: Фото представлено организаторами.

Участие в конкурсе красоты и талантов станет для участниц настоящим праздником, ведь в этом году финальное шоу "Разрисуем этот мир" должно получиться особенно ярким - все участницы будут готовить визитную карточку – дефиле в вечерних платьях, выход от магазина детской одежды, совместный танцевальный номер, и, конечно, творческий номер. Помимо этого, участниц ждет две фотосессии: в студии и детском городе профессий "Кидвиль". А еще – диплом, подарки и развлечения!

Организатор конкурса отмечает, что участие в "Маленькая красавица Алтая – 2018" поможет открыть в себе новые способности, умение передавать эмоциональное состояние во время выступления, поможет в борьбе со страхом перед большой аудиторией, а также способствует развитию эстетики, вкуса и сценической культуры.

Приглашаем зрителей в концертный зал АГИК 8 апреля 2018 года, в 14.00, чтобы поболеть за маленьких финалисток и принять участие в празднике.

Справка

В 2016 году финалистка прошлого конкурса Пашинина Анастасия стала победительницей конкурса "Маленькая красавица России2016" в городе Сочи, завоевав титул Первая вице мисс. Финалистка Карташова Валерия стала Первой принцессой Планеты 2016 в Болгарии и Первой вице мисс конкурса "маленькие таланты России 2016" (Москва). Также Валерия будет представлять Россию на международном форуме "Best Princess and Prince of the World 2018" в апреле 2018 года в Грузии.

Организатор конкурса благодарит генерального партнёра конкурса компанию "АВИАФЛОТ" за предоставление билетов для поездки в Грузию.

В этом году председателем жюри является Махлина Екатерина - директор конкурса "Маленькая красавица России" г. Москва.