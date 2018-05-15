В Барнауле суд постановил снести старые аттракционы и бассейн в парке "Изумрудном"

Сегодня, 17:54.
Жизнь

Арбитражный суд Алтайского края 15 мая постановил снести старые аттракционы и бассейн в парке "Изумрудном", пишет "Политсиб.ру".

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Ранее нынешний арендатор парка Владимир Фишер и прежний арендатор Павел Тулин подали друг на друга иски. Фишер требовал от экс-арендатора снести в парке все свои объекты, а Тулин — признать недействительным договор перенайма земельного участка.

В итоге суд встал на сторону действующего арендатора. В будущем Владимир Фишер планирует реконструировать в парке водоем. Кроме того, он заключил договор о создании проекта парковой зоны с новосибирской компанией.

Администрация района обязала арендатора повесить в ближайшее время баннер, на котором должны написать ближайшие планы по реконструкции парка.

Издание отмечает, что Павел Тулин намерен обжаловать решение. На это у него есть месяц.

Напомним, недавно барнаулец Илья Уткаев показал массовые вырубки деревьев в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что на 2/3 территории парка вырубили все большие деревья.

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