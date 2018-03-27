В Барнауле в мусорном баке нашли труп мужчины

В Барнауле в обед 26 марта в одном из мусорных баков обнаружили труп мужчины, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Тело нашли на улице 6-я Нагорная,15е. В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили эту информацию.
В ведомстве отметили, что на теле нет внешних признаков насильственной смерти. Точную причину установит экспертиза. По факту случившегося проводят проверку.
Напомним, утром 25 марта жители новостройки на улице Пугачева в Бийске также обнаружили во дворе труп мужчины.
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