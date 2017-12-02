В Барнауле выступил рэпер Скриптонит: фото и видео из соцсетей

Во время концерта зрители подпевали исполнителю и снимали происходящее на телефон. После в сети появились десятки фото и видео с выступления Скриптонита в краевой столице. Многие писали, что концерт был восхитительным. Никто из пользователей не пожалел потраченных денег за билет.

Справка

Адиль Оралбекович Жалелов известен под сценическим псевдонимом Скриптонит. Это казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, участник лейбла Gazgolder. Впервые громко заявил о себе в 2013 году видеоклипом на песню "VBVVCTND", спустя два года Скриптонит выпустил свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года. В сентябре 2016 года российское издание мужского журнала GQ признало Скриптонита "Открытием года".