В Барнауле выступил рэпер Скриптонит: фото и видео из соцсетей

Сегодня, 17:29.
Культура

В Барнауле 1 декабря выступил рэпер Скриптонит. Концерт прошел во Дворце зрелищ и спорта. 

Скриптонит.
Скриптонит. Фото: www.instagram.com/skriptonit_official.

Во время концерта зрители подпевали исполнителю и снимали происходящее на телефон. После в сети появились десятки фото и видео с выступления Скриптонита в краевой столице. Многие писали, что концерт был восхитительным. Никто из пользователей не пожалел потраченных денег за билет.

#скриптонит #барнаул #дворецзрелищьиспорта

Публикация от NinaPronina (@ninaprrnina3205)

#скриптонит #брн #36

Публикация от Илья Терских (@ilyaterskih)

🎶😄 #скриптонит

Публикация от Rina (@irina.769.789)

Справка

Адиль Оралбекович Жалелов известен под сценическим псевдонимом Скриптонит. Это казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, участник лейбла Gazgolder. Впервые громко заявил о себе в 2013 году видеоклипом на песню "VBVVCTND", спустя два года Скриптонит выпустил свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года. В сентябре 2016 года российское издание мужского журнала GQ признало Скриптонита "Открытием года".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров