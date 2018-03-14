Жительница Барнаула не удержалась и похитила плюшевого медведя

По данным УМВД по Барнаулу, накануне вечером горожанка зашла в магазин. Она отвлекла продавца и похитила с витрины плюшевого медведя, после чего скрылась в неизвестном направлении. Работник магазина обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 5 тыс. рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбудили уголовное дело. За грабеж женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.