Жительница Барнаула не удержалась и похитила плюшевого медведя

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю жительницу Барнаула, которую подозревают в грабеже. Женщина покусилась на плюшевого медведя.
По данным УМВД по Барнаулу, накануне вечером горожанка зашла в магазин. Она отвлекла продавца и похитила с витрины плюшевого медведя, после чего скрылась в неизвестном направлении. Работник магазина обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 5 тыс. рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемую. Похищенное имущество изъято.
По данному факту возбудили уголовное дело. За грабеж женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.
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