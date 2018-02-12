В Барнауле юного сноубордиста увезли с соревнований на "скорой"

В Барнауле на всероссийских соревнованиях по сноуборду среди юношей один из участников получил сотрясение головного мозга. Мальчика увезли на машине скорой помощи, пишет "Комсомольская правда".
Участник из Белокурихи упал в последний день соревнований. Он выступал в группе спортсменов 2005-2006 годов рождения. Юного сноубордиста после падения увезли с трассы на снегоходе, а потом на машине "скорой" доставили в больницу.
Тренер Александра Куваева, рассказала, что у спортсмена диагностировали легкое сотрясение головного мозга. В этот же день вместе с другими членами команды он уехал в Белокуриху, а уже сегодня пошел в школу.
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