В Барнауле юного сноубордиста увезли с соревнований на "скорой"

Участник из Белокурихи упал в последний день соревнований. Он выступал в группе спортсменов 2005-2006 годов рождения. Юного сноубордиста после падения увезли с трассы на снегоходе, а потом на машине "скорой" доставили в больницу.

Тренер Александра Куваева, рассказала, что у спортсмена диагностировали легкое сотрясение головного мозга. В этот же день вместе с другими членами команды он уехал в Белокуриху, а уже сегодня пошел в школу.