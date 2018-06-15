В Барнауле за обман пенсионеров будут судить "гастролершу" из Тверской области

В Барнауле жительницу Тверской области обвиняют в хищении денег у трех пенсионеров, сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, в городе орудовала группа злоумышленниц. Женщины представлялись сотрудниками социальной службы и попадали в квартиры к пенсионерам под надуманным предлогом.
— Они действовали совместно, в соответствии с распределенными в группе ролями, по ранее разработанному плану, — отмечают в ведомстве.
Одна из женщин отвлекала пенсионерок при помощи надуманной переписи серийных номеров купюр, в то время как другая осматривала квартиру и похищала деньги.
Во время предварительного следствия установили, что обвиняемая, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитила у пенсионеров 96 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в суд.
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