В Барнауле за обман пенсионеров будут судить "гастролершу" из Тверской области

По версии следствия, в городе орудовала группа злоумышленниц. Женщины представлялись сотрудниками социальной службы и попадали в квартиры к пенсионерам под надуманным предлогом.

— Они действовали совместно, в соответствии с распределенными в группе ролями, по ранее разработанному плану, — отмечают в ведомстве.

Одна из женщин отвлекала пенсионерок при помощи надуманной переписи серийных номеров купюр, в то время как другая осматривала квартиру и похищала деньги.

Во время предварительного следствия установили, что обвиняемая, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитила у пенсионеров 96 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд.