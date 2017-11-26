В Барнауле задержали вора-карманника, который промышлял в автобусах

В полицию обратилась женщина, у которой в автобусе из сумки украли кошелек с четырьмя тысячами рублей и сувенирную серебряную ложечку. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Он признался еще в двух кражах.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.