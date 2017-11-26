В Барнауле задержали вора-карманника, который промышлял в автобусах

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в кражах в общественном транспорте. Он попался на краже кошелька и сувенирной ложечки у одной из жительниц краевой столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратилась женщина, у которой в автобусе из сумки украли кошелек с четырьмя тысячами рублей и сувенирную серебряную ложечку. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Он признался еще в двух кражах.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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