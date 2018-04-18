В Барнауле закроют на реконструкцию лаунж-бар "Кефир"

Барнаульский "Кефир" дорабатывает последние дни в старом формате. Его владелец Сергей Розбах рассказал altapress.ru, что планирует закрыть заведение, так как концепция изжила себя.
"Кефир" открыли в ТОЦ "Проспект" около шести лет назад. Заведение работало в формате лаунж-бара и было ориентировано на посетителей, которые придут поздно вечером и ночью после дискотек и ресторанов. В "Кефире" стояли удобные диваны, для посетителей звучала спокойная музыка.
Однако Розбах отмечает, что лаунж-бар не приносит желаемого дохода, поэтому настало время сменить концепцию. Пока окончательного решения по будущему формату нет. Не исключено, что на месте "Кефира" будет работать банкет-холл.
Сергей Розбах владеет гриль-барами "Пожарка". Также накануне он открыл в Барнауле ресторан кавказской кухни "Пили-швили".
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