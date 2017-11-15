В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org. В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org. В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org. В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.

В мэрии сообщают, что знаки появятся со стороны улицы Интернациональной и у части здания суда, которая выходит на улицу Анатолия.

Знаки установят 27 ноября.

Власти поставили знаки, чтобы обеспечить безопасность движения.