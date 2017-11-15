В Барнауле ограничат стоянку и парковку автомобилей у здания краевого суда на проспекте Ленина, 25 в конце ноября, пишет сайт городской мэрии.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В мэрии сообщают, что знаки появятся со стороны улицы Интернациональной и у части здания суда, которая выходит на улицу Анатолия.
Знаки установят 27 ноября.
Власти поставили знаки, чтобы обеспечить безопасность движения.
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