В Барнауле запретят парковку у краевого суда

Сегодня, 14:22.
Жизнь

В Барнауле ограничат стоянку и парковку автомобилей у здания краевого суда на проспекте Ленина, 25 в конце ноября, пишет сайт городской мэрии.

В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.
В Барнауле запретят парковку у краевого суда. Фото: barnaul.org.

В мэрии сообщают, что знаки появятся со стороны улицы Интернациональной и у части здания суда, которая выходит на улицу Анатолия.

Знаки установят 27 ноября.

Власти поставили знаки, чтобы обеспечить безопасность движения.

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