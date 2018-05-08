В Барнауле зажатый в дверях пассажир выпал из автобуса. ГИБДД ищет свидетелей

ЧП произошло около 13:54 на улице Попова,188В у остановки "Цветочная". Пассажира зажало дверьми и он выпал из салона. Автобус следовал по маршруту №20, его марка Daimler-Benz, а номер АН483/22.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят звонить по телефонам: 393-534 или 393-536.