В Барнауле зажатый в дверях пассажир выпал из автобуса. ГИБДД ищет свидетелей

В Барнауле 28 апреля в дверях зажало пассажира автобуса. После этого человек упал. В ГИБДД ищут свидетелей происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло около 13:54 на улице Попова,188В у остановки "Цветочная". Пассажира зажало дверьми и он выпал из салона. Автобус следовал по маршруту №20, его марка Daimler-Benz, а номер АН483/22.
Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят звонить по телефонам: 393-534 или 393-536.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.