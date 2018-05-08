В Барнауле зажатый в дверях пассажир выпал из автобуса. ГИБДД ищет свидетелей

Сегодня, 17:04.
Происшествия

В Барнауле 28 апреля в дверях зажало пассажира автобуса. После этого человек упал. В ГИБДД ищут свидетелей происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Автобус №20.
Автобус №20. Фото: Kolyan22rus в fotobus.msk.ru.

ЧП произошло около 13:54 на улице Попова,188В у остановки "Цветочная". Пассажира зажало дверьми и он выпал из салона. Автобус следовал по маршруту №20, его марка Daimler-Benz, а номер АН483/22.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят звонить по телефонам: 393-534 или 393-536.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров