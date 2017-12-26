В Барнауле женщина поколотила соседку ведром

Жительница Барнаула подала в суд иск против своей соседки о компенсации морального вреда за избиение. Женщину поколотили ведром.
Как сообщает краевая прокуратура, днем в марте 2016 года возле одного из частных жилых домов Барнаула в ходе произошедшего конфликта между соседками одна из женщин нанесла другой несколько ударов ведром, которые пришлись по голове и руке. Пострадавшая получила телесные повреждения.
В счет компенсации морального вреда за причиненные телесные повреждения суд взыскал с драчуньи 10 тыс. руб.лей, а также судебные расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 8467 руб. 50 коп.
Ответчица, не оспаривая сам факт причинения телесных повреждений, не согласилась с суммой компенсации, полагая ее завышенной. Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила ее жалобу без удовлетворения, согласившись с выводами районного суда.
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