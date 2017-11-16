В Барнауле жителям нескольких улиц отключили воду за долги.

В Барнауле работники Росводоканала отключили воду в 13 домах. Общая задолженность жильцов составила больше 134 тыс. рублей, сообщает сайт городской мэрии.
Водоснабжение отключили на улицах 2-я Северо-Западная, Меланжевая, Микронная, и Спортивная.
Татьяна Колганова, коммерческий директор компании "Росводоканал Барнаул" рассказала, что воду отключают только если просрочка превышает два месяца. Перед этим людей несколько раз предупреждают. Некоторые жильцы оплатили задолженность лишь во время проведения отключения.
Чтобы снова вернуть воду в дома, барнаульцы должны оплатить долг, пени и работу специалистов по проведению отключения и подключения воды.
До конца ноября специалисты разошлют должникам больше 2 тыс. предупреждений.
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