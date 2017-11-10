В барнаульских трубах будет бежать зеленая вода

27 ноября в Барнауле начнут проверку тепловых сетей на герметичность. Специалисты СГК проведут испытания с применением органического красителя. Это позволит исключить попадание воды плохого качества в краны барнаульцев, сообщает сайт sibgenco.ru.
Для обнаружения мест повреждений и утечек в систему запустят особый индикатор — безопасный органический краситель "Уранин-А". Это вещество, растворяясь в воде, придает ей зеленый цвет. Краситель безвреден для здоровья.
Во время испытаний специалисты будут брать пробы воды на наличие красителя. Всего за время проверок с 2012 по 2016 год они взяли 957 проб.
Для более эффективной и оперативной работы нужна помощь барнаульцев. Специалисты просят всех, у кого с 27 ноября из крана потечет зеленая вода позвонить диспетчеру.
Телефоны "горячей линии": (3852) 33-69-41, (3852) 63-41-21
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