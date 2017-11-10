В барнаульских трубах будет бежать зеленая вода

Для обнаружения мест повреждений и утечек в систему запустят особый индикатор — безопасный органический краситель "Уранин-А". Это вещество, растворяясь в воде, придает ей зеленый цвет. Краситель безвреден для здоровья.

Во время испытаний специалисты будут брать пробы воды на наличие красителя. Всего за время проверок с 2012 по 2016 год они взяли 957 проб.

Для более эффективной и оперативной работы нужна помощь барнаульцев. Специалисты просят всех, у кого с 27 ноября из крана потечет зеленая вода позвонить диспетчеру.

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