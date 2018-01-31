В Бийск привезут памятник Иоанну Крестителю весом 1,5 тонны

В Бийске установят памятник Иоанну Крестителю, который сделал известный скульптор Сергей Исаков, пишет газета "Вперед". Памятник украсит православный центр города.
Монумент отправят в Алтайский край на грузовике 31 января. По словам скульптора, его высота — три метра, вес — 1,5 тонны. Скульптуру отлили из бронзы.
Скульптор Сергей Исаков ранее уже сделал несколько памятников, которые установили в Алтайском крае. Первый монумент посвящен Петру Первому. Другой — Пушкину и его жене.
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