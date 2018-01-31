В Бийск привезут памятник Иоанну Крестителю весом 1,5 тонны

Монумент отправят в Алтайский край на грузовике 31 января. По словам скульптора, его высота — три метра, вес — 1,5 тонны. Скульптуру отлили из бронзы.

Скульптор Сергей Исаков ранее уже сделал несколько памятников, которые установили в Алтайском крае. Первый монумент посвящен Петру Первому. Другой — Пушкину и его жене.