В Бийске горит жилой дом

В Бийске 31 декабря загорелся жилой дом. Очевидец в сообществе "Инцидент Бийск" опубликовал видео с места происшествия.
Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск".
Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск".
Пожар в Бийске. Фото: Скрин с видео.
Пожар в Бийске. Фото: Скрин с видео.
По всей видимости, пожар произошел в жилом доме на улице Иркутская. Из здания поднимается черный дым. На место происшествия приехали пожарные.
Получить комментарий в пресс-службе МЧС по поводу случившегося altapress.ru не удалось.
О пострадавших ничего не известно. По словам очевидцев, огонь тушили 4 пожарные машины.
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