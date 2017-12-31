В Бийске горит жилой дом

Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск". Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск". Пожар в Бийске. Фото: Скрин с видео. Пожар в Бийске. Фото: Скрин с видео.

По всей видимости, пожар произошел в жилом доме на улице Иркутская. Из здания поднимается черный дым. На место происшествия приехали пожарные.

Получить комментарий в пресс-службе МЧС по поводу случившегося altapress.ru не удалось.

О пострадавших ничего не известно. По словам очевидцев, огонь тушили 4 пожарные машины.