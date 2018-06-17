В Бийске на третий день нашли 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома

Волонтёры алтайского поискового отряда "Лиза Алерт" нашли 15-летнюю Александру Д. В официальном сообществе появилась информация о том, что девушка найдена живой.
Рыжеволосая кудрявая девушка ушла из дома 14 июня. Ее поиски продолжались три дня. Где все это время находился подросток и как ее нашли, не уточняется.
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