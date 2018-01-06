В Бийске на ярмарке бесплатно раздадут животных

Вчера, 13:42.
Жизнь

8 января в Бийске на бульваре Петра Первого с 12.00 до 14.00 пройдет ярмарка-раздача животных. Волонтеры будут искать хозяев для подопечных приюта "Преданность", сообщают "Вести-Алтай".

Пикет против убийства бездомных собак. Барнаул, 27 января 2013г.
Пикет против убийства бездомных собак. Барнаул, 27 января 2013г. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Все животные прошли стерилизацию, привиты и социализированы. Собаку или кошку можно взять совершенно бесплатно.

Также волонтеры просят жителей Бийска принести любую гуманитарную помощь для приюта.

В августе на подобной ярмарке удалось найти дом для 31 собаки и 18 кошек. 

ярмарка животных.
ярмарка животных
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