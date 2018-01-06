В Бийске на ярмарке бесплатно раздадут животных

Все животные прошли стерилизацию, привиты и социализированы. Собаку или кошку можно взять совершенно бесплатно.

Также волонтеры просят жителей Бийска принести любую гуманитарную помощь для приюта.

В августе на подобной ярмарке удалось найти дом для 31 собаки и 18 кошек.