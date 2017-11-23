В Бийске пожилому инвалиду продали дом вместе с прописанным человеком

Пенсионерка рассказала, что незнакомку в доме прописали бывшие владельцы здания. Благодаря этому женщина могла устроиться на работу. В этом доме она никогда не проживала.

В результате проверки выяснилось, что прописанная женщина не является собственником дома. Найти ее не удалось.

Прокурор добился восстановления прав 75-летней пенсионерки. Суд постановил выписать из дома неизвестную женщину.