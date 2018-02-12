В Бийске прошел масштабный фестиваль косплея AKumaFest-2018

Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске AKumaFest-2018. Фото: vk.com/akumafest. Фестиваль косплея в Бийске. Фото: vk.com/akumafest.

На фестиваль приехали косплееры из Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска, Омска, Междуреченска. В числе судей были известные в среде косплееров люди - Кристина Энгельс (занимается косплеем семь лет, многократная победительница дефиле и фотокосплея), Ferzat (косплеер-дансер, занимающийся хореографией в K-POP) и Дарина Максимова, также занимающаяся хореографией и танцующая K-POP.

На празднике работала ярмарка, тематические стенды, игровые локации с настольными играми и играми со старых приставок (типа PS2, Sega Mega Drive, PS One и др.), выступали танцевальное cover-группы по K-POP, проводились турниры по файтингам, мейд-кафе и зрелищная программа на сцене.

В первый день фестиваля зрители увидели выступления танцевальных косплееров, караоке-косплей, косплей-дефиле, в котором приняли участие персонажи из компьютерных игр, анимэ, комиксов и сериалов. Был не только одиночный косплей, но и альтернативный, видео и командный. Завершило программу выступление бийской группы "Элевейторс".

Второй день фестиваля был посвящен компьютерным играм и всему, что с ними связано.