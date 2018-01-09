В Бийске пройдет премьера киносказки, над которой на Алтае работал Дмитрий Марьянов

15 января в Бийске состоится премьера третьей серии саги "Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая". Эта серия называется "А Золото Здесь Стерегут Железные Грифоны". Этот сказочный сериал снимают на Алтае уже несколько лет, а участие в проекте принимали такие известные актеры, как Ольга Кабо и Дмитрий Марьянов.
Третью серию сказки поддержали руководство и актеры Национального театра Горно-Алтайска, шаман и президент союза Национальных культур Алтая Артем Игнатенко, а так же представитель союза по возрождению Славянской культуры в РФ Вячеслав Бесспалов.
На премьерный показ, который состоится в кинотеатре ТРЦ "Воскресенье" в 15:25, приглашены учащиеся образовательных учреждений Бийска, жители города, известные актеры и исполнители главных ролей. Подробности и аккредитация по телефону +7-953-875-87-39.
Сюзанна Юматова,
генеральный продюсер Международного центра "Лидер Фильм":
— Премьера будет масштабной и станет светлой страничкой в жизни не только города Бийска, но и для всего Алтая. Ждем всех жителей и гостей Алтая.
В этой серии будет рассказано о том, как группа подростков отправляется в пещеры на поиски древнего золота, чтобы спасти геопарк на Алтае. По преданию кайчи, древние сокровища стерегут железные Грифоны и дочка богини солнца Айкюн.
Справка
Многосерийная художественная сага "Нити Шамбалы" состоит из 12 серий. Каждая серия посвящена легенде, народному сказанию.
Вот уже более пяти лет международный центр "Лидер Фильм" реализует на территории Алтайского края художественные фильмы, посвященные легендам, приданиям и древним сказаниям, возвращая при этом на широкие экраны утерянный образ настоящего детского кино. На основе исторического и художественного материала было экранизировано 5 серий — легенда "О Белом Марале", "О Богатыре Сартакпае", "А Золото Здесь Стерегут Железные Грифоны", "О Пути В Тысячу Стрел" и легенда "О Камне Чинтамани".
Первые две серии саги стали почетными лауреатами и обладателями нескольких наград на Всероссийском кинофестивале "Визуальных Искусств".
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