В Бийске установили памятник Пушкину

В Бийске в скверике у драматического театра 29 июня установили памятник Александру Пушкину, пишет "Бийский рабочий".
Бюст поэта сделал скульптур Григорий Потоцкий, а работу оплатил Сергей Козубенко, московский промышленник.
Памятник отлили из бронзы. Высота бюста — 1,2 метра, а постамента — более 2 метров. Чтобы ничего не загораживало вид на памятник со стороны улицы Советской, перенесли автобусную остановку.
Работы в сквере продолжаются. Специалисты еще не закончили облицовку площадки плиткой. Кроме того, скоро там появятся дополнительные дорожки и новые деревья.
Напомним, 23 июня в Косихе презентовали двухметровый памятник поэту Роберту Рождественскому.
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