В Бийске установили памятник Пушкину

Бюст поэта сделал скульптур Григорий Потоцкий, а работу оплатил Сергей Козубенко, московский промышленник.

Памятник отлили из бронзы. Высота бюста — 1,2 метра, а постамента — более 2 метров. Чтобы ничего не загораживало вид на памятник со стороны улицы Советской, перенесли автобусную остановку.

Работы в сквере продолжаются. Специалисты еще не закончили облицовку площадки плиткой. Кроме того, скоро там появятся дополнительные дорожки и новые деревья.

Напомним, 23 июня в Косихе презентовали двухметровый памятник поэту Роберту Рождественскому.