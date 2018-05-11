В Бийске заканчиваются места на кладбище

Известно, что на северном кладбище будут дополнительно созданы три квартала. При этом для расширения мало возможностей: через кладбище проходит ЛЭП, вдоль нее — охранная зона, которая составляет 50 метров.

В данный момент рассматривают два варианта решения проблемы: строительство нового кладбища либо присоединение к северному кладбищу новых земель. Но ближайшие участки принадлежат Бийскому району. Администрация Бийска готова предложить соседям обмен: району могут отдать часть сельскохозяйственных земель, а город получит места для захоронения.

"Бийский рабочий" напоминает, что регулярно появляются предложения о строительстве крематория. Но расчет показывает, что в таком небольшом городе он будет несостоятельным.