В Бийске заканчиваются места на кладбище

Владимир Кочкаев, директор МУП "Память", рассказал на заседании общественной палаты о том, что в Бийске заканчиваются места для захоронений. Особенно острым этот вопрос станет через 2-3 года, сообщает "Бийский рабочий".
Известно, что на северном кладбище будут дополнительно созданы три квартала. При этом для расширения мало возможностей: через кладбище проходит ЛЭП, вдоль нее — охранная зона, которая составляет 50 метров.
В данный момент рассматривают два варианта решения проблемы: строительство нового кладбища либо присоединение к северному кладбищу новых земель. Но ближайшие участки принадлежат Бийскому району. Администрация Бийска готова предложить соседям обмен: району могут отдать часть сельскохозяйственных земель, а город получит места для захоронения.
"Бийский рабочий" напоминает, что регулярно появляются предложения о строительстве крематория. Но расчет показывает, что в таком небольшом городе он будет несостоятельным.
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