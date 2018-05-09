В Чечне предложили разрешить президенту работать три срока подряд

Сегодня, 16:51.
Политика

Чеченские депутаты подготовили законопроект о продлении полномочий президента с двух до трех сроков подряд. По словам спикера республиканского заксобрания Магомеда Даудова, "поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее", пишут РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Вопрос рассматривался на заседании Совета парламента. Согласно решению Совета, законопроект рассмотрят на ближайшем заседании парламента. После этого его могут отправить на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Путину нет замены, и надо задуматься над продлением сроков его полномочий. Парламент поддержал руководителя региона.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Владимир Путин занимал должность президента два срока подряд — с 2000 по 2008,  потом был премьер-министром четыре года, следом, в 2012 году, вновь принял участие в выборах. С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин был и.о. президента после отставки Бориса Ельцина.

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