В Чечне предложили разрешить президенту работать три срока подряд

Вопрос рассматривался на заседании Совета парламента. Согласно решению Совета, законопроект рассмотрят на ближайшем заседании парламента. После этого его могут отправить на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Путину нет замены, и надо задуматься над продлением сроков его полномочий. Парламент поддержал руководителя региона.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Владимир Путин занимал должность президента два срока подряд — с 2000 по 2008, потом был премьер-министром четыре года, следом, в 2012 году, вновь принял участие в выборах. С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин был и.о. президента после отставки Бориса Ельцина.