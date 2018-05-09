В Чечне предложили разрешить президенту работать три срока подряд

Чеченские депутаты подготовили законопроект о продлении полномочий президента с двух до трех сроков подряд. По словам спикера республиканского заксобрания Магомеда Даудова, "поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее", пишут РИА Новости.
Вопрос рассматривался на заседании Совета парламента. Согласно решению Совета, законопроект рассмотрят на ближайшем заседании парламента. После этого его могут отправить на рассмотрение в Государственную Думу.
Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Путину нет замены, и надо задуматься над продлением сроков его полномочий. Парламент поддержал руководителя региона.
7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Владимир Путин занимал должность президента два срока подряд — с 2000 по 2008, потом был премьер-министром четыре года, следом, в 2012 году, вновь принял участие в выборах. С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин был и.о. президента после отставки Бориса Ельцина.
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