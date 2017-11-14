В декабре Путин подведет военные итоги года

Сегодня, 15:13.
Политика

Как ожидается, 22 декабря президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Владимир Путин на учениях "Запад-2017".
Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru.

Ожидается, что глава государства подведет военные итоги 2017 года и расскажет о перспективах на 2018 год.

"Мероприятие запланировано на вторую половину декабря, Владимир Владимирович как верховный главнокомандующий будет на нем присутствовать", — уточнил собеседник издания.

Еще один источник издания сообщил, что президент, скорее всего, будет говорить о необходимости иметь сильную армию, но без излишней милитаризации и гонки вооружений с США. Президент наверняка подведет предварительные итоги операции в Сирии.

Возможно, будут обсуждаться темпы перевооружения армии, создание новых соединений и объединений на границах РФ, укрепление военного потенциала на Дальнем Востоке, в Арктике и Крыму. Президент, скорее всего, подчеркнет важность выполнения Минобороны социальных обязательств перед военными в части обеспечения денежным довольствием и жильем, пишет polit.ru.

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