В декабре Путин подведет военные итоги года

Как ожидается, 22 декабря президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что глава государства подведет военные итоги 2017 года и расскажет о перспективах на 2018 год.
"Мероприятие запланировано на вторую половину декабря, Владимир Владимирович как верховный главнокомандующий будет на нем присутствовать", — уточнил собеседник издания.
Еще один источник издания сообщил, что президент, скорее всего, будет говорить о необходимости иметь сильную армию, но без излишней милитаризации и гонки вооружений с США. Президент наверняка подведет предварительные итоги операции в Сирии.
Возможно, будут обсуждаться темпы перевооружения армии, создание новых соединений и объединений на границах РФ, укрепление военного потенциала на Дальнем Востоке, в Арктике и Крыму. Президент, скорее всего, подчеркнет важность выполнения Минобороны социальных обязательств перед военными в части обеспечения денежным довольствием и жильем, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.