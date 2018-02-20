В детском доме Челябинской области организовали бордель для педофилов

Уголовное дело было возбуждено по заявлениям руководства детского дома и опекунов воспитанников. Обвинение по факту совершения преступлений, предусмотренных п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) предъявлено 51-летнему местному жителю. Он задержан и находится под стражей.

Следователи возбудили дело и по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

Задержанный по делу был известен всем воспитанникам как дядя Сергей. Он часто приезжал в интернат, водил ребят на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а потом насиловал, пишет Lenta.

По словам мальчиков, насиловал их и другой мужчина. На встречу с ними воспитанников отводили сотрудники детдома. Дети видели, что те отдавали воспитателям деньги. Все пострадавшие признались опекунам, что их били и запугивали.