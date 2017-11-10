ФАС назвала цены на плацкарт в 2018 году

Сегодня, 09:10.
Жизнь

Тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года, цитируют РИА Новости  замглаву ФАС РФ Александра Редько.

Поезд прибывает.
Поезд прибывает. Фото: СС0.

ФАС предложила в 2018 году снизить на 10% тарифы в плацкарте и общих вагонах. Однако Минтранс и МЭР выступили против. Обсуждение отложили до совещания в правительстве.

Altapress.ru писал, что РЖД сообщили о приостановке с 3 ноября продажи билетов в плацкарт и общие вагоны на поезда отправлением с 1 января 2018 года из-за отсутствия решения ФАС о тарифах. Позднее Минтранс и ФАС заявили, что выработают консолидированную позицию по тарифам, а продажи билетов на 2018 год возобновятся не позднее 18 ноября.

"По итогам сегодняшнего совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года", — сообщил Редько.

Он добавил, что ведомство не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения.

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