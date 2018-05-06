В Финляндии нашли озеро, похожее на Трампа

Финн Антти Каллио рассматривал карту местности недалеко от города Каяани, когда вдруг заметил знакомые очертания — озеро Вимпелинлампи буквально повторяло профиль американского президента.

Для проверки мужчина обратился к спутниковым картам, что только подтвредило его догадки.

Открытием Каллио поделился с пользователями Сети, которые также подтвердили сходство.