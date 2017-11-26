В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Четверо пострадавших получили тяжелые ранения, еще двое — легкие. 29-летнего водителя задержали. В момент происшествия он был пьян.

Полиция считает, что водитель мог намеренно наехать на пешеходов, однако не называет произошедшее терактом. Расследование продолжается.