В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Сегодня, 19:36.
Происшествия

В немецком городе Куксхафен автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Машина, автодиски.
Машина, автодиски. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Четверо пострадавших получили тяжелые ранения, еще двое — легкие. 29-летнего водителя задержали. В момент происшествия он был пьян.

Полиция считает, что водитель мог намеренно наехать на пешеходов, однако не называет произошедшее терактом. Расследование продолжается.

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