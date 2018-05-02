В Госдепе США заявили, что фильм Хабенского нужно показывать повсеместно

Режиссером фильма выступил известный российский актер Константин Хабенский.

На премьеру в США пригласили представителей Госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций, ветеранов войны.

— Я думаю, что его нужно показывать везде. Полагаю, такие фильмы углубляют понимание холокоста, — заявил представитель Госдепартамента.

Он также добавил, что "это очень мощный фильм", что его тяжело смотреть, "но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли".

По данным Фонда американо-российского культурного сотрудничества, недавно было проведено исследование, которое показало: 66% молодых людей, родившихся после 2000 года, не знают, что такое Освенцим. Большинство из них считают, что в холокосте погибло менее 2 млн евреев. Почти никто из них не знает, что 27-30 млн русских солдат погибли во Второй мировой войне.

О чем фильм "Собибор"?

Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе облавы около 170 беглецов нашла германская полиция, их расстреляли. С ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

Когда покажут ленту?

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве.

Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя — Ростов-на-Дону.

В большой прокат картина выйдет 3 мая.

9 мая картину покажут в Берлине.



