В Госдуме предрекли повышение возраста совершеннолетия до 21 года

— Тенденция к тому, чтобы сделать возраст совершеннолетия в 21 год, в общем, мировая. Я считаю, что рано или поздно мы к этому придем, — сказал Леонид Огуль.

Депутат согласился с тем, что в России в настоящее время значительно "помолодели" болезни сердечно-сосудистой системы, а алкоголь и табак провоцируют их. При этом он считает, что одного запрета мало, нужна систематическая работа по профилактике вредных привычек со школы.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила о перспективе продления периода детства до 25-30 лет. В свою очередь замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева считает, что совершеннолетие в России должно наступать в 21 год. До этого возраста должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака.

Как в других странах

К примеру, в некоторых штатах Америки, Египте и Сингапуре совершеннолетие наступает с 21 года, во Франции, Германии, Испании, Италии, Англии — с 18 лет, а в Шотландии, Вьетнаме — с 16 лет.