В Госдуме предрекли повышение возраста совершеннолетия до 21 года

В России могут повысить возраст совершеннолетия до 21 года. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, пишут РИА Новости.
— Тенденция к тому, чтобы сделать возраст совершеннолетия в 21 год, в общем, мировая. Я считаю, что рано или поздно мы к этому придем, — сказал Леонид Огуль.
Депутат согласился с тем, что в России в настоящее время значительно "помолодели" болезни сердечно-сосудистой системы, а алкоголь и табак провоцируют их. При этом он считает, что одного запрета мало, нужна систематическая работа по профилактике вредных привычек со школы.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила о перспективе продления периода детства до 25-30 лет. В свою очередь замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева считает, что совершеннолетие в России должно наступать в 21 год. До этого возраста должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака.
Как в других странах
К примеру, в некоторых штатах Америки, Египте и Сингапуре совершеннолетие наступает с 21 года, во Франции, Германии, Испании, Италии, Англии — с 18 лет, а в Шотландии, Вьетнаме — с 16 лет.
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