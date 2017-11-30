В Госдуме рассказали о переговорах с ИГ о выдаче пленных казаков

Бывший атаман войскового казачьего общества "Всевеликое Войско Донское" и зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий рассказал о переговорах с боевиками террористической организации "Исламское государство" по возвращению пленных казаков. Водолацкий сообщил РБК, что казаки Григорий Цуркану и Роман Заболотний могли выжить.
"Есть информация, но она документально не подтверждена, что группа из шести человек жива и находится у боевиков ИГ. В том числе Роман Заболотний и Григорий Цуркану, с ними еще несколько человек из стран СНГ", — сказал Водолацкий.
По данным депутата, пленные находятся на границе Сирии и Ирака, пишет polit.ru.
Ранее СМИ со слов Водолацкого и его ростовского коллеги Анатолия Котлярова сообщали, что попавшие в плен казаки были казнены после отказа присягнуть ИГ и поклясться бороться с неверными.
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