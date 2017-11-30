В Госдуме рассказали о переговорах с ИГ о выдаче пленных казаков

"Есть информация, но она документально не подтверждена, что группа из шести человек жива и находится у боевиков ИГ. В том числе Роман Заболотний и Григорий Цуркану, с ними еще несколько человек из стран СНГ", — сказал Водолацкий.

По данным депутата, пленные находятся на границе Сирии и Ирака, пишет polit.ru.

Ранее СМИ со слов Водолацкого и его ростовского коллеги Анатолия Котлярова сообщали, что попавшие в плен казаки были казнены после отказа присягнуть ИГ и поклясться бороться с неверными.

ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.