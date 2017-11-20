В Госдуму внесли проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, сообщает ТАСС. Закон запретит СМИ и информационно-телекоммуникационным сетям пропагандировать криминальную субкультуру, распространять информацию "о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения".
Поправки предлагают внести в законы "О средствах массовой информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
В федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается внести изменения, которые дадут право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.
Автор законопроекта, сенатор Антон Беляков отметил, что России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Запрет на пропаганду криминальной субкультуры формально до настоящего времени не существует, хотя популяризация преступного образа жизни имеет опасность для общественности, а криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка. Сенатор считает, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение такого опасного явления.
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