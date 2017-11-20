В Госдуму внесли проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях

Поправки предлагают внести в законы "О средствах массовой информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается внести изменения, которые дадут право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.

Автор законопроекта, сенатор Антон Беляков отметил, что России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Запрет на пропаганду криминальной субкультуры формально до настоящего времени не существует, хотя популяризация преступного образа жизни имеет опасность для общественности, а криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка. Сенатор считает, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение такого опасного явления.