В ХМАО потерялся депутат, который зарабатывает больше миллиона в день

"По одной из версий, Андреев получил от московских олигархов предложение о продаже "Автобана" и даже якобы подумывает продать компанию. Также ходит слух, что все это время он находится не только за пределами региона, но и за пределами страны, предположительно, в США", — комментирует инсайдер агентства.