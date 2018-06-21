В ХМАО потерялся депутат, который зарабатывает больше миллиона в день

Самый богатый депутат окружной думы ХМАО, входящий в список Forbs Алексей Андреев, пропал из поля зрения югорской элиты и более пяти месяцев не появляется в регионе, сообщил 21 июня источник внутри строительной компании "Автобан", которая также принадлежит народному избраннику.
Согласно открытым данным окружной думы ХМАО, депутат, начиная с 22 февраля, пропустил уже четыре ее заседания, пишет ura.ru.
Источник в правительстве ХМАО сообщил агентству, что отсутствие Андреева в регионе породило массу слухов.
"По одной из версий, Андреев получил от московских олигархов предложение о продаже "Автобана" и даже якобы подумывает продать компанию. Также ходит слух, что все это время он находится не только за пределами региона, но и за пределами страны, предположительно, в США", — комментирует инсайдер агентства.
Как объяснил агентству помощник депутата Андреева Сергей Благородов, народный избранник отсутствовал на четырех заседаниях думы из-за того, что проходил медицинскую реабилитацию.
"Все слухи о продаже компании являются вымыслом. "Автобан" не продается, по факту отсутствия Андреева председателю окружной думы Борису Хохрякову был отправлен официальный документ с уведомлением. Также могу вас уверить, что Алексей Андреев уже приступил к работе и появится на следующем заседании думы", — прокомментировал Сергей Благородов.
Алексей Андреев стал самым богатым депутатом окружной думы ХМАО. Согласно декларации народного избранника, он зарабатывает около одного миллиона рублей в день (374 млн рублей по итогам 2017 года).
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