В Иране появилась своя Анджелина Джоли, напоминающая зомби

Она также похудела на 40 кг.

باهامه كل تهران..!👅🖕🏻 Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Ноя 27 2017 в 12:06 PST

Во сколько это преображение обошлось 19-летней иранке, не указывается.

وحشي تر از اونيم كه رامم كني..!👅🖕🏻 Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Ноя 10 2017 в 11:02 PST

Девушка выкладывает в Instagram селфи, на которых предстает в различных образах.

پيشيم نابه..!👅🖕🏻 از اينجا خريدمش👇🏻 @sezar_petshop @sezar_petshop Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Ноя 17 2017 в 11:14 PST

На нее подписаны более 360 тыс. человек, но не всем нравится новая внешность иранки. Кое-кому она напоминает героев фильмов про живых мертвецов, пишет "Росбалт".