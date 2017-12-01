В Иране появилась своя Анджелина Джоли, напоминающая зомби

Сегодня, 18:48.
Жизнь

Жительница Ирана Сахар Табар сделала 50 пластических операций, чтобы походить на голливудскую актрису Анджелину Джоли, сообщает Al Arabiya.

Анджелина Джоли.
Анджелина Джоли. Фото: www.youtube.com/user/NTDRussian.

Она также похудела на 40 кг.

باهامه كل تهران..!👅🖕🏻

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official)

Во сколько это преображение обошлось 19-летней иранке, не указывается.

وحشي تر از اونيم كه رامم كني..!👅🖕🏻

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official)

Девушка выкладывает в Instagram селфи, на которых предстает в различных образах.

پيشيم نابه..!👅🖕🏻 از اينجا خريدمش👇🏻 @sezar_petshop @sezar_petshop

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official)

На нее подписаны более 360 тыс. человек, но не всем нравится новая внешность иранки. Кое-кому она напоминает героев фильмов про живых мертвецов, пишет "Росбалт".

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