В Иране появилась своя Анджелина Джоли, напоминающая зомби

Жительница Ирана Сахар Табар сделала 50 пластических операций, чтобы походить на голливудскую актрису Анджелину Джоли, сообщает Al Arabiya.
Она также похудела на 40 кг.
Во сколько это преображение обошлось 19-летней иранке, не указывается.
Девушка выкладывает в Instagram селфи, на которых предстает в различных образах.
На нее подписаны более 360 тыс. человек, но не всем нравится новая внешность иранки. Кое-кому она напоминает героев фильмов про живых мертвецов, пишет "Росбалт".
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