В Иркутске несовершеннолетний зарезал подростка на школьной спортивной площадке

По версии следствия, 18 декабря около 20:30 между двумя несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому ножевые ранения.

От полученных повреждений подросток скончался на месте. Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ППС задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний житель Иркутска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера, состоит на учете в ОДН.

В настоящее время решается вопрос об избрании подростку меры пресечения. Следствием произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), говорится в сообщении СКР по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.