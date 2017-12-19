В Иркутске несовершеннолетний зарезал подростка на школьной спортивной площадке

На школьной спортивной площадке в Иркутске обнаружили тело 15-летнего подростка. Им оказался воспитанник одного из социально-реабилитационных центров, состоял на учете в ОДН.
По версии следствия, 18 декабря около 20:30 между двумя несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому ножевые ранения.
От полученных повреждений подросток скончался на месте. Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ППС задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний житель Иркутска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера, состоит на учете в ОДН.
В настоящее время решается вопрос об избрании подростку меры пресечения. Следствием произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), говорится в сообщении СКР по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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