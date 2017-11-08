В Камне-на-Оби мужчины по ошибке до смерти избили незнакомца

По данным ведомства, 8 августа 2016 года 30-летний и 23-летний пьяные мужчины были в баре "Неон". К ним подошел незнакомый местный житель и положил руку на плечо одному из них. Решив, что незнакомец намеренно хочет навредить им, мужчины стали избивать его руками и ногами. 48-летний потерпевший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Кроме того, следствие установило, что 30-летний обвиняемый месяцем ранее украл корову с пастбища.

Одному из подсудимых суд назначил 7 лет в колонии строго режима, другому — 6,5 лет.