В Камне-на-Оби мужчины по ошибке до смерти избили незнакомца

В Камне-на-Оби осудили двух местных жителей, которые в одном из баров города до смерти избили незнакомого человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным ведомства, 8 августа 2016 года 30-летний и 23-летний пьяные мужчины были в баре "Неон". К ним подошел незнакомый местный житель и положил руку на плечо одному из них. Решив, что незнакомец намеренно хочет навредить им, мужчины стали избивать его руками и ногами. 48-летний потерпевший скончался на месте от черепно-мозговой травмы.
Кроме того, следствие установило, что 30-летний обвиняемый месяцем ранее украл корову с пастбища.
Одному из подсудимых суд назначил 7 лет в колонии строго режима, другому — 6,5 лет.
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