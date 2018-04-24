У россиян стало больше "свободных" денег

За месяц количество "свободных" денег у россиян выросло в среднем на 700 рублей на человека. К такому выводу пришли исследователи холдинга РОМИР, изучающие доходы и расходы населения страны.
По данным холдинга, на конец марта 2018 года после уплаты всех обязательных расходов у среднего россиянина оставалось в кармане 20,2 тысячи рублей, сообщает телеканал 360. На конец февраля этот показатель составлял 19,5 тысячи рублей.
Для вычисления индекса при определении уровня доходов населения РОМИР использовал данные Росстата и собственную систему расчетов, пишет ura.ru. Расходы определялись на основании скан-панелей домохозяйств холдинга, учитывающих данные по 30 тысячам человек в 180 городах с населением выше 100 тысяч человек.
Справка
РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка) — частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.
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