В Кемерове эвакуировали четыре здания из-за сообщения о минировании

"Сигналы о минировании практически одномоментно прошли по трем зданиям. Речь идет о двух кафе — "Баржа", "Мясорубка", торговом центре "Байконур". Позднее из бара "Четыре стихии" поступил сигнал о наличии подозрительного пакета. На каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию", — сказал собеседник агентства.