В Кемерове эвакуировали четыре здания из-за сообщения о минировании

В ночь на среду, 28 марта, в Кемерове эвакуировали четыре здания из-за поступивших звонков о минировании помещений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. В зданиях нашли подозрительные предметы.
"Сигналы о минировании практически одномоментно прошли по трем зданиям. Речь идет о двух кафе — "Баржа", "Мясорубка", торговом центре "Байконур". Позднее из бара "Четыре стихии" поступил сигнал о наличии подозрительного пакета. На каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию", — сказал собеседник агентства.
В результате происшествий никто не пострадал, сигналы оказались ложными. Источник в силовых структурах региона подтвердил агентству "Интерфакс-Сибирь" поступление нескольких вызовов. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.
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