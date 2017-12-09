В Киеве решили назвать именем Немцова сквер рядом с российским посольством

Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета одобрила предложение назвать сквер рядом с посольством России на Воздухофлотском проспекте именем Бориса Немцова. Об этом 8 декабря сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, инициативу еще должен утвердить Киевсовет. Белоцерковец считает, что это случится в ближайшее время.

"Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России", — цитирует слова депутата "Интерфакс-Украина".

Идея назвать именем Бориса Немцова улицу или сквер в Киеве обсуждалась еще в 2015 году — после убийства политика. Мэр Киева Виталий Кличко предлагал назвать его именем весь Воздухофлотский проспект, где расположено посольство РФ. В октябре 2017-го он заявил, что речь пойдет о сквере, пишет Meduza.