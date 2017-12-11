В Китае сгорела самая высокая в Азии деревянная пагода

В китайской провинции Сычуань сгорела самая большая деревянная пагода в Азии. Видео пожара опубликовало на своем YouTube-канале издание "Жэньминь Жибао".
Шестнадцатиэтажная деревянная башня буддийского храма, известная как самая высокая в Азии, загорелась и разрушилась в монастыре на северо-западе Сычуаня в воскресенье. По данным газеты, информации о пострадавших при возгорании не поступало, причины пожара выясняются, пишет ТАСС.
Газета South China Morning Post отмечает, что здание было построено в эпоху династии Мин (XIV-XVII века). В 2008 году сильное землетрясение уже разрушало пагоду, и в момент пожара здесь шли восстановительные работы.
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