В Китае сгорела самая высокая в Азии деревянная пагода

Шестнадцатиэтажная деревянная башня буддийского храма, известная как самая высокая в Азии, загорелась и разрушилась в монастыре на северо-западе Сычуаня в воскресенье. По данным газеты, информации о пострадавших при возгорании не поступало, причины пожара выясняются, пишет ТАСС.

Газета South China Morning Post отмечает, что здание было построено в эпоху династии Мин (XIV-XVII века). В 2008 году сильное землетрясение уже разрушало пагоду, и в момент пожара здесь шли восстановительные работы.