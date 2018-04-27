В Кузбассе под обломками рухнувшего здания погибла 13-летняя девочка

Сегодня, 11:23.
Происшествия

Вечером 26 апреля в поселке Благодатном Кемеровской области, в заброшенном кирпичном строении обрушилась кровля. Погибла 13-летняя девочка.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

14-летний подросток госпитализирован травмами различной степени тяжести. На детей рухнуло бетонное перекрытие.

Трагедия произошла в аварийном здании бывшего административного строения.

Следователи устанавливают, на чьем балансе находилось здание, почему оно не охранялось, были ли какие либо предприняты меры к его ограждению. Также запрошен характеризующий материал на семьи подростков, говорится в сообщении СКР по Кемеровской области. 

На месте произошедшего работает следственная  группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров