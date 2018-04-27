В Кузбассе под обломками рухнувшего здания погибла 13-летняя девочка

14-летний подросток госпитализирован травмами различной степени тяжести. На детей рухнуло бетонное перекрытие.

Трагедия произошла в аварийном здании бывшего административного строения.

Следователи устанавливают, на чьем балансе находилось здание, почему оно не охранялось, были ли какие либо предприняты меры к его ограждению. Также запрошен характеризующий материал на семьи подростков, говорится в сообщении СКР по Кемеровской области.

На месте произошедшего работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.