В Литве народных артистов СССР обвинили в работе на КГБ

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что известный литовский актер, народный артист СССР Донатас Банионис, который умер в 2014 году, и литовский скрипач и дирижер, народный артист СССР Саулюс Сондецкис, скончавшийся в 2016 году, в советское время работали на КГБ. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление центра.
В документах центра утверждается, что Банионис был якобы завербован Комитетом государственной безопасности под именем Бронос.
"В документах КГБ содержатся доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за наличия личных и деловых контактов с литовцами за рубежом", — сказано в сообщении.
По данным центра, в 1974 году Баниониса исключили из списка агентов КГБ.
В заявлении утверждается, что известного дирижера Сондецкиса КГБ завербовал в 1962 году. Под псевдонимом Салютас он якобы работал на КГБ до 1982 года. Интерес у спецслужбы возник к дирижеру из-за эмигрировавшего в США его отца Яцкуса Сондецкиса, пишет РБК.
Центр утверждает, что КГБ вышел на дирижера в 1967 году, получив информацию о том, что уехавший в США его отец хочет установить контакт с ним. Спецслужба хотела заставить сына повлиять на отца, чтобы тот отказался от антисоветской деятельности, вернулся в Литву, где его можно было бы использовать более активно. Сообщается, что в 1986 году встречу отца и сына организовали в Канаде, куда дирижер прибыл с концертом.
Донатас Банионис сыграл более ста ролей в театре и кино. Среди известных работ — "Солярис" (1972) Андрея Тарковского, "Мертвый сезон" (1968) Саввы Кулиша, "Берегись автомобиля" (1966) Эльдара Рязанова. Лауреат различных премий и фестивалей, награжден российским орденом Почета.
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