В Литве народных артистов СССР обвинили в работе на КГБ

В документах центра утверждается, что Банионис был якобы завербован Комитетом государственной безопасности под именем Бронос.

"В документах КГБ содержатся доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за наличия личных и деловых контактов с литовцами за рубежом", — сказано в сообщении.

По данным центра, в 1974 году Баниониса исключили из списка агентов КГБ.

В заявлении утверждается, что известного дирижера Сондецкиса КГБ завербовал в 1962 году. Под псевдонимом Салютас он якобы работал на КГБ до 1982 года. Интерес у спецслужбы возник к дирижеру из-за эмигрировавшего в США его отца Яцкуса Сондецкиса, пишет РБК.



Центр утверждает, что КГБ вышел на дирижера в 1967 году, получив информацию о том, что уехавший в США его отец хочет установить контакт с ним. Спецслужба хотела заставить сына повлиять на отца, чтобы тот отказался от антисоветской деятельности, вернулся в Литву, где его можно было бы использовать более активно. Сообщается, что в 1986 году встречу отца и сына организовали в Канаде, куда дирижер прибыл с концертом.

Донатас Банионис сыграл более ста ролей в театре и кино. Среди известных работ — "Солярис" (1972) Андрея Тарковского, "Мертвый сезон" (1968) Саввы Кулиша, "Берегись автомобиля" (1966) Эльдара Рязанова. Лауреат различных премий и фестивалей, награжден российским орденом Почета.