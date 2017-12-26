В лодку с туристами запрыгнул гигантский аллигатор

Небольшой катер застрял у берега реки в нескольких метрах от пресмыкающегося. Один из путешественников начал снимать животное на камеру телефона. Внезапно хищник прыгнул в лодку, однако нападать на людей не стал, сообщает Daily Mirror.

Аллигатор пересек катер и спрыгнул в воду. В результате инцидента никто не пострадал, пишет "Росбалт".