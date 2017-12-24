В Лос-Анжелесе мужчина с мачете порезал 8 человек

Неизвестный мужчина с мачете и в противогазе напал на людей в Лос-Анджелесе и ранил восьмерых прохожих. Полицейские открыли огонь и ранили преступника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Star.
Как пишет РБК, нападавший скончался от ран. Восемь пострадавших госпитализированы, о погибших местные СМИ не сообщают. Также пока неизвестны и остальные детали случившегося.
Пользователь Twitter под ником Кевин Такуми (Kevin Takumi) опубликовал в Twitter фото с места происшествия. На изображении заметно, как медики несут человека на носилках.
Officer Involved Shooting CanogaPark @LAPD shoots suspect armed with machete and wearing a gas mask. pic.twitter.com/XulmuYH2B1— Kevin Takumi (@KevinTakumi) 24 декабря 2017 г.
В августе похожая ситуация произошла в Бельгии. В Брюсселе неизвестный с мачете напал на военнослужащих. Он ранил несколько человек, сам был тяжело ранен в перестрелке и умер в больнице.
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