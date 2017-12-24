В Лос-Анжелесе мужчина с мачете порезал 8 человек

Как пишет РБК, нападавший скончался от ран. Восемь пострадавших госпитализированы, о погибших местные СМИ не сообщают. Также пока неизвестны и остальные детали случившегося.



Пользователь Twitter под ником Кевин Такуми (Kevin Takumi) опубликовал в Twitter фото с места происшествия. На изображении заметно, как медики несут человека на носилках.

Officer Involved Shooting CanogaPark @LAPD shoots suspect armed with machete and wearing a gas mask. pic.twitter.com/XulmuYH2B1 — Kevin Takumi (@KevinTakumi) 24 декабря 2017 г.