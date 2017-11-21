В Магадане в стиральной машине обнаружили мертвой 5-летнюю девочку

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной смерти девочки является механическая асфиксия в замкнутом пространстве.

В настоящее время назначена и проводится судебная медицинская экспертиза по установлению причины смерти ребенка, назначена дактилоскопическая судебная экспертиза, опрашиваются соседи по месту жительства семьи, проведено обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних.

Будут всесторонне проверены все возможные версии произошедшего события и установлены обстоятельства трагедии. Так, следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей.

Следственным управлением СКР по Магаданской области начата доследственная процессуальная проверка по факту гибели в областном центре 5-летнего ребенка по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье.