В администрации прокомментировали новость о замерзающих жителях села в Алтайском крае

Мужчина, представившийся Анатолием Яковлевым, представителем сельской администрации, рассказал, что сейчас невысокая температура есть в нескольких квартирах одного дома. Ранее к нему подвели теплотрассу.

По словам представителя администрации, скорее всего, кто-то переварил систему отопления, поэтому в одной части дома прохладно.

Сейчас тепло в дома подают два котла вместо необходимых трех. Новый планируют начать монтировать 20 декабря.