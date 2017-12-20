В администрации прокомментировали новость о замерзающих жителях села в Алтайском крае

Altapress.ru со ссылкой на "Наши Новости" писал о том, что в селе Усть-Калманка замерзают жители двух многоквартирных домов. В сельской администрации altapress.ru сообщили, что невысокая температура есть только в одном доме по вине кого-то из жильцов.
Мужчина, представившийся Анатолием Яковлевым, представителем сельской администрации, рассказал, что сейчас невысокая температура есть в нескольких квартирах одного дома. Ранее к нему подвели теплотрассу.
По словам представителя администрации, скорее всего, кто-то переварил систему отопления, поэтому в одной части дома прохладно.
Сейчас тепло в дома подают два котла вместо необходимых трех. Новый планируют начать монтировать 20 декабря.
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